طلب إحاطة في النواب لمد العمل بالمراكز التكنولوجية لإنهاء التصالح بمخالفات البناء

طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات فورية وعاجلة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية باستمرار العمل في المراكز التكنولوجية أيام العطلات الرسمية ومد ساعات العمل بفترة مسائية إضافية لتلقي الطلبات الجماهيرية حول مختلف الملفات بصفة عامة وملف التصالح فى مخالفات البناء بصفة خاصة.

وتساءل طنطاوي في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلًا: لماذا لايتم استمرار العمل داخل مختلف المحافظات مع التشديد الواضح والحاسم من جميع المحافظين على عدم رفض أي طلب إلا بعد استنفاد كافة الحلول القانونية؟، ولماذا لا يتم تكليف جميع المحافظين على الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء ومطالبة الجهات المختصة بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كل الطلبات المقدمة للتصالح فى ملف مخالفات البناء؟.

كما طالب النائب خالد طنطاوي تكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة العمل بصورة غير تقليدية في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء مؤكدًا على ضرورة تقييم أداء قيادات المحليات بما يتم تحقيقه من انجازات ملموسة وحقيقية فى ملف التصالح في مخالفات البناء.