رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المعامل الخاصة باحتضان الشركات الناشئة والابتكار.. صور

خلال جولته التفقدية اليوم بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الجيزة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسئولي الوزارة، لتفقد عدد من المعامل الخاصة باحتضان الشركات الناشئة، والابتكار، ومبادرة أجيال مصر الرقمية، وكذلك معامل التدريب المتخصص في مجالات التصنيع الرقمي، والتصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد، والبرمجة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاقدت مع شركة "500 جلوبال" العالمية، التي تعد من أكبر وأنشط مستثمري الشركات الناشئة على مستوى العالم، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بهدف تشغيل مركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة"؛ كمركز حيوى عالمي مُجهز على أعلى مستوى لتنمية قدرات الشركات الناشئة، ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال لدى الشباب.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه معامل التدريب المتخصص في مجالات التصنيع الرقمي، والتصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد، والبرمجة، وأساسيات الإلكترونيات التي يضمها المركز؛ حيث اطلع على نشاط برنامجMaker Diploma ، الذي يتم تنفيذه في إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، بالتعاون مع شركة "صنعة تك"، ويهدف إلى تمكين المشاركين من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج أولية لمنتجات ذكية قابلة للتنفيذ خلال ثلاثة أشهر من التدريب العملي المكثف.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء قاعات التدريب، والمساحات التي يتم توفيرها لتنفيذ أنشطة رعاية الإبداع الرقمي، بما تشمله من معسكرات العصف الذهني، وحاضنات ومسرعات أعمال للشركات، وتدريب للقائمين على هذه الشركات، ومحافل للتشبيك بينهم والمستثمرين، إلى جانب معسكر تدريب مديري الحاضنات ومسرّعات الأعمال، بالتعاون مع شركة "500 جلوبال" العالمية؛ لتعزيز قدرات الداعمين لمنظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وفي هذا السياق، استعرض المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، جهود الهيئة في تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع؛ مستعرضا مجموعة الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها داخل المركز في مجالات التدريب التكنولوجي، ودعم ريادة الأعمال، والجلسات والندوات التوعوية، إلى جانب نتائج شراكتها مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة؛ لنشر الفكر الإبداعي ودعم وتحفيز الطلاب ورعاية مشروعات التخرج، وكذلك فعاليات الهيئة التشبيكية؛ بهدف تمكين الشباب في مجالات التكنولوجيا، بالإضافة إلى توفير مساحات عمل مشتركة لتشجيع التعاون بين المهنيين المستقلين والمبتكرين.

وفي إطار دعم وتمكين الشركات الناشئة، أوضح المهندس/ أحمد الظاهر نتائج أعمال الشراكة بين "إيتيدا" وشركة "جلوبال 500" العالمية، التي تعمل كمشغل للمركز؛ حيث يتم تنفيذ مجموعة متميزة من البرامج لتعزيز منظومة ريادة الأعمال؛ بدءا من مرحلة بناء الفكرة والنموذج الأولى من خلال برنامج معسكر الشركات الناشئة، وبرنامج مسرعة الأعمال، الذي يستهدف الشركات في مرحلة النمو، وكذلك برنامج لنقل المعرفة عبر تنفيذ معسكر تدریبي لمدراء وموظفي الحاضنات ومسرعات الأعمال والعاملين بالجهات المعنية، بدعم ريادة الأعمال في مصر ارتكازا على خبرة "500 جلوبال" التي تدير أكثر من 85 برنامج مسرّع أعمال حول العالم.

وأضاف: استفاد من هذا البرنامج مجموعة من الحاضنات والمسرعات الحكومية والخاصة سواء بالقاهرة أو المحافظات ومنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وFlat6labs و"أثر"، و"جسر" والجامعة الأمريكية والجامعة اليابانية وجامعة النيل وبنك مصر، بما أسهم في تمكين مسرّعات الأعمال المحلية والعاملين بها من خلال توفير المعرفة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث استمع رئيس مجلس الوزراء لنماذج من خريجي البرنامج.

كما استمع الدكتور مصطفى مدبولى لقصص نجاح ملهمة من مؤسسي الشركات الناشئة المستفيدة من خدمات "إيتيدا" وشركة"Global 500" بالمركز ومن بين هذه الشركات، شركة تستخدم روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض وآفات المحاصيل، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، وأيضا شركة متخصصة في التكنولوجيا العميقة، والرائدة في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال الديفوبس، لحل تحديات تشغيل البرمجيات المتقدمة، وأخرى رائدة في التكنولوجيا المالية، في دعم الشركات متناهية الصغر والعاملين المستقلين من خلال خدمات مالية مبتكرة وسريعة، حيث استفادت من شراكات جديدة ودعم استشاري لاستكشاف التوسع في أسواق أخرى مثل كينيا.

كما أطلع رئيس الوزراء على شركة أخرى أحدثت نقلة نوعية في التحول الرقمي للرعاية الصحية عبر رقمنة السجلات الطبية وربط جميع عناصر المنظومة الصحية على منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تخدم أكثر من 200 ألف مريض و1000 طبيب.

