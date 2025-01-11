بعد ضبط 27 موقعا غير مرخص.. طلب إحاطة لتصنيع الأدوية

طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة إحكام الرقابة على جميع مشروعات تصنيع الأدوية ، مؤكداً الخطورة الداعمة على صحة المواطنين حال وجود تصنيع للدولة من منشآت غير مرخص لها.

وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان قائلاً : أين كانت وزارة الصحة والسكان عندما نجح مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 27 موقعا للتصنيع غير مرخص، شملت 3 أماكن تصنيع في محافظات المنوفية والجيزة والإسماعيلية وذلك قبل تداولها بالأسواق وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 29 مليون جنيه مصري ؟.

وطلب من جموع الصيادلة والمواطنين التواصل مع هيئة الأدوية عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمي.

كما طالب النائب السيد شمس الدين من وزارة الصحة والسكان بذل المزيد من الجهود لمساندة الجهود الناجحة لهيئة الدواء في ضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة ، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع من يرتكبون المخالفات فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتصنيع وتسويق الدواء.