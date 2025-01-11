محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية للمدن بنسبة 100% وللقرى 97%

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، موافقة المجلس على اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لعدد (10) قرى و(10) عزب بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار الجندي إلى أن هذا القرار يشمل تحديث الأحوزة العمرانية لعدد (10) قرى بمراكز قطور، السنطة، طنطا، زفتى، والمحلة الكبرى، إضافة إلى تحديث الحيز العمراني لعدد (7) عزب تابعة لمراكز قطور، طنطا، سمنود، والمحلة الكبرى، واعتماد الحيز العمراني لأول مرة لعدد (3) عزب أخرى بمراكز قطور وطنطا.

وأكد اللواء الجندي أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لضمان أن تتماشى المخططات الاستراتيجية مع احتياجات النمو السكاني والرؤية المستقبلية. وأضاف: “تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية يمثل جزءاً من خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.”

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة، ومن ضمن أعمال التحديث اعتماد الأحوزة العمرانية لهذه المخططات ، حيث بلغت 100% للمدن وللقرى 97 % و العزب 68 % وجاري انهاء جميع الأحوزة العمرانية، وجاري إنهاء كافة الأحوزة العمرانية.

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