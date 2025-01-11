المصري بالتيشرت الأبيض في مواجهة إنيمبا بالكونفدرالية

أسفرت نتائج الاجتماع الفني للقاء المرتقب للنادي المصري، بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الإفريقية والتي تجمعه بمضيفه إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدا الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية، عن ارتداء فريق المصري الزي البديل باللون الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر.

وأعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، قائمة النسور التي ستخوض مباراة إنيمبا، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025.

وجاءت قائمة المصري في مواجهة إنيمبا كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد دبش، خالد صبحي، محمد هاشم، عمرو سعداوي، حسن علي، أحمد عيد.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري، محمد الشامي، عبدالرحيم دغموم، كريم بامبو، خالد الغندور، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، ليستويل أمانكونا.

ويسعى الفريق المصري، في التأهل إلى ربع النهائي والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد وإنهاء الموسم الجاري بحصد بطولة.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وأنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصري لمواجهة أنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.