الأسوأ في التاريخ.. حرائق لوس أنجلوس تدمر منازل المشاهير بأمريكا

تواجه لوس أنجلوس أسوأ حرائق غابات في تاريخها، إذ أتت النيران على الأخضر واليابس منها 31 ألف فدان من الأراضي، وأدت إلى إجلاء 180 ألف شخص.



ولا تزال خمسة حرائق غابات مستعرة في مناطق باليساديس وإيتون وكينيث وهيرست وليديا في لوس أنجليس.



وقال رئيس الإطفاء في كاليفورنيا، ديفيد أكونا، لبرنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4، إن النيران دمرت 10 آلاف مبنى بالكامل، كما حذر من أن الرياح خلال الأيام القادمة قد تؤدي إلى حدوث مزيد من الدمار الشامل في المنطقة و نشوب حرائق أكثر في تلك الولايات بأمريكا ، حيث بدأت من صباح 7 يناير 2025، اجتاحت رياح شديدة وصلت سرعتها 160 كيلومترا في الساعة عدة مناطق واسعة في لوس أنجلوس، ما أدى إلى اندلاع حرائق مدمرة.

و طالت الحرائق أيضا عده قصور ومنازل لمشاهير ونجوم هوليوود بلوس انجلوس، من بين المنازل التي طالتها ألسنة اللهب كان المنزل الفاخر لنجم أرسنال السابق كارلوس فيلا، والذي يقع في منطقة ماليبو الشهيرة، حيث ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية، نقلا عن زوجة اللاعب، سايو كانيبانو، التي كتبت الخبر عبر حسابها على إنستجرام قائلة: "منزلنا الجميل احترق بالكامل. ما زلنا في حالة صدمة مما حدث"، المنزل الذي بلغت قيمته نحو 4 ملايين دولار أمريكي، والذي كان مكون من خمس غرف نوم وعدد من المرافق الفاخرة، مثل حمام سباحة وسينما خاصة، تحول إلى رماد.

و أعربت كانيبانو عن استيائها الشديد وحزنها نتيجة الدمار والخسائر التي لحقت بمسكنها الخاص بها.

لكنها أكدت أنها وأفراد أسرتها في سلام مضيفة: "قلوبنا مع جميع المتضررين".

يذكر أن كارلوس فيلا نجم أرسنال السابق انتقل إلى لوس أنجلوس في عام 2018، لينضم إلى نادي لوس أنجلوس إف سي في الدوري الأمريكي لكرة القدم وأصبح أحد أهم نجوم الفريق ، بما في ذلك كأس الدوري الأمريكي ودروع المشجعين. بعد مغادرته الفريق في 2023، عاد فيلا في 2024 لدعم النادي خلال نهاية الموسم، في خطوة تعكس تعلقه بالمدينة التي أصبحت تمثل جزء من حياته الشخصية والمهنية، ومع ذلك، تأتي كارثة حرائق لوس أنجلوس لتضرب بقوة في حياة اللاعب المكسيكي، تاركا أثر مؤلم في حياته.

أيضا النجم جيف بريدجز، الحائز جائزة أوسكار عن دوره في فيلم "قلب مجنون"، وشارك في بطولة المسلسل التلفزيوني "العجوز"، وقال إنه فقد منزله في ماليبو الذي ورثه هو و إخواته عن والديهم بعد أن دمر في الحرائق.

احترق القصر الخاص بالفنان العالمي ميل غيبسون في ولاية كاليفورنيا، بسبب حرائق الغابات، والتي التهمت عددا كبيرا من منازل نجوم هوليوود.

و التهمت النيران قصر ميل غيبسون بالكامل ولم يتبق شيء منه بحسب الفيديو الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.

نتيجة لذلك، التهمت النيران أحياء فخمة ومنازل فارهة لمشاهير هوليوود.

