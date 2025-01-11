وزير الصحة ومحافظ المنوفية يتفقدان مشروع إنشاء مستشفى أشمون العام الجديد

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، المشروع الخاص بإنشاء مستشفى أشمون العام الجديد.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، لتفقد عددًا من المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتعرف على أي تحديات والعمل على تذليلها.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع خلال تفقده لمبنى المستشفى إلى الوصف الوظيفي للمستشفى، والذي يقع على مساحة 8 آلاف و257 متر مربع، ويتكون من 3 مبان، ومن المقرر الانتهاء منه قريبًا.

وتابع عبد الغفار، أن الطاقة الاستيعابية المقررة للمستشفى تبلغ 287 سرير، متضمنة (إقامة داخلي، رعاية مركزة، حضانات الأطفال المبتسرين، إقامة حروق، رعاية حروق)، فضلًا عن 56 سرير غسيل كلوي، و5 غرق عمليات كبرى، وغرفة منظار.

ولفت عبد الغفار إلى أن المستشفى يضم أقسام (الطوارئ، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المناظير الإستكشافية، الحروق، الإقامة الداخلي، العمليات، قسطرة القلب، الغسيل الكلوي، الرعاية المركز، الولادة، عمليات قيصرية، حضانات الأطفال)، فضلًا عن بنك الدم والعيادات الخارجية، والصيدلية.

وأضاف عبد الغفار إلى توجيه الوزير بتوفير مساحات مناسبة لانتظار المترددين على المستشفى، مؤكدًا أن المستشفى يعد صرحاً كبيراً لتقديم الخدمات الطبية بالمحافظة، مشيراً إلى دراسة إمكانية تحويل مستشفى أشمون العام القديم إلى مستشفى تخصصي للأطفال.

ولفت عبد الغفار إلى أن الوزير تفقد مبنى المستشفى بالكامل، وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع وفرشه بالكامل وبدء تقديم خدماته للمواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه في ظل إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصحة المواطن المصري، شهد القطاع الصحي بالمحافظة طفرة تنموية ونقلة نوعية جديدة وذلك من خلال التوسع في دعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمنظومة الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الطبية، مؤكدًا على أنه تم البدء الفعلي في إنشاء 6 كيانات طبية عملاقة على أرض المحافظة باستثمارات تخطت 5 مليار جنيه تقريبًا، وهم (مشروع إنشاء مستشفي الشهداء وأشمون والسادات الجديدة، وإنشاء مركز متكامل لعلاج الاورام بمدينة منوف، ومستشفي جديدة بمدينة شبين الكوم، وجاري البدء في تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفي قويسنا الجديدة)، مؤكدًا على دعمي الكامل لكل الإجراءات التي من شأنها تحسين كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة ولخدمة أهالي المنوفية.

رافق الوزير خلال الجولة، محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، والنواب أحمد الخشن، عصام ياسين، حنان يشار، صابر عبد القوي أعضاء مجلس النواب، والنائب علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ.

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