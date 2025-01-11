أبرز ملفات زيارة ميقاتي لسوريا ولقاء أحمد الشرع

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي هى زيارة لها أهمية خاصة، فهناك قيادة جديدة في سوريا، وهناك أيضًا قيادة جديدة في لبنان.

وأضاف هملو، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قيادة جديدة في لبنان وتسلم رئيس جديد وفي الأيام المقبلة ستشكل حكومة والعلاقة ستكون علاقة ما بين بلدين جارين شقيقين، لكن بالنسبة لهذه الزيارة هى ربما تفتح ملفات كبيرة وأبرز هذه الملفات هى ملفات السوريين الموجودين في لبنان، والذين تجاوز عددهم تقريبًا حوالي مليون شخص.

وأوضح، أن سوريا طبقت قرارًا، منذ حوالي أسبوع، الذي حدد فيه دخول اللبنانيين إلى سوريا، هذا التحديد هو كما قيل هو بمبدأ المعاملة بالمثل بمعنى هناك إجراءات لا بد من اتخاذها، فاليوم السوري الذي يدخل إلى لبنان، إما أن يدخل ببطاقة مهنية إن كانت نقابات أو غيرها أو حتى حجز فندق ومن يريد السفر خارج لبنان، وهذا الأمر طبق على اللبنانيين