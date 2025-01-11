من أجل تأمين التأهل.. جروس يحضر الزمالك لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية

طوى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، صفحة مواجهة فريق أبوقير للأسمدة التي أقيمت مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، وشرع في استعدادات مكثفة لملاقاة بلاك بولز الموزمبيقي في إياب دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على نفس الملعب.

الزمالك يتطلع لحسم التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الأفريقية، حيث يسعى جروس وفريقه للحصول على ثلاث نقاط إضافية تضمن لهم مكانًا في المرحلة المقبلة، بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى في المجموعة.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مريحًا في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة، حيث انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين نظيفين سجلهما أحمد عبدالرحيم "إيشو" ونبيل عماد دونجا.

الزمالك يتصدر مجموعته

ويتصدر الزمالك مجموعته الرابعة في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، بعد خوض أربع مباريات، فاز في اثنتين وتعادل في اثنتين، ليبتعد عن أقرب منافسيه المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

بينما يحتل بلاك بولز المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتي أنيمبا النيجيري في المركز الأخير بنفس الرصيد من النقاط.

ويواصل جروس العمل على تطبيق خطة فنية جديدة تهدف إلى تحسين الأداء الجماعي، خاصة من خلال بناء الهجمات من على طرفي الملعب، وهو ما كان غائبًا عن الفريق في فترات سابقة.

وقد أثبتت خطط جروس تأثيرها الإيجابي في المباراة الأخيرة، حيث بدا الفريق أكثر تنظيمًا سواء على مستوى الاستحواذ أو الجوانب التكتيكية.

ويتطلع جروس لتحقيق نتائج قوية في المباريات القادمة، مع الحفاظ على لقب كأس الكونفدرالية الذي أحرزه الفريق في الموسم الماضي، بينما تركز الإدارة على تأمين مستقبل الفريق من خلال تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.