باحث سياسي: قضية أموال الصمت بأمريكا "مسرحية"

علّق الباحث السياسي ماهر نقولا، على الحكم في قضية أموال الصمت بأمريكا وإدانة ترامب، مؤكدًا أن إدانته لن تؤثر عليه لأن ما يحدث هو مسرحية قانونية وسياسية.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التهمة المنسوبة لترامب هي تهمة رمزية لأن القضية قديمة جدًا والرأي العام الأمريكي اليوم لا يعتبر أن هذه القضية مهمة ويعرفون أن الرجل ليس قديس أو رجل دين أو رجل صوفي ومؤمن هو رجل عادي وليس له طموح أخلاقية عالية لكن انتخبوه الناخبين الأمريكان حتى الناخبين المحافظين ثقافيًا انتخبوا ترامب لأسباب تختلف كليًا عن الأخلاقية العليا.

وأوضح أن القضاة اليساريين الديموقراط استعملوا القانون كسلاح ضد الأعداء واستعملوا صيغة قانونية قديمة لضرب ترامب وكبروا فهيا وأصبحت قضية أكبر بكثير من الحقيقة ولهذا الشيء الرئيس العام الأمريكي يعتبر أن الماضي مضى وهذه قضية لا تبرر القول بأن ترامب رجل شرير إلى آخره.