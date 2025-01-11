لجنة من الرياضة تتوجه إلى مركز التنمية الشبابية بالتجمع لفحص شكاوى الأعضاء

توجهت لجنة من الرقابة والمعايير ومراكز الشباب بالوزارة الشباب والرياضة إلى مركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول، للتحقيق في الشكاوى المقدمة للوزارة من قبل الأعضاء أو المستفيدين من خدمات المركز، وذلك بناءً على تعليمات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وقامت اللجنة بالتحقق وفحص كافة الموضوعات ذات الشأن بالشكوى المقدمة للوزارة ضد مجلس إدارة المركز في قضايا تتعلق بالإدارة، أو الخدمات المقدمة، أو المشكلات في المرافق، أو حتى وجود تجاوزات إدارية.

وكان قد شدد وزير الشباب والرياضة للجنة بضرورة مراجعة والاطلاع على تفاصيل الشكاوى المقدمة وتحليلها، زيارة المركز لتقييم الوضع على الأرض، ومراجعة المرافق والأنشطة والخدمات، التحدث مع الإدارة والموظفين لمعرفة ملابسات الشكاوى، مقابلة الأعضاء لسماع آرائهم بشكل مباشر حول المشكلات المطروحة، مع ضرورة إعداد تقرير شامل يُرفع للوزارة متضمناً النتائج والتوصيات اللازمة لتحسين الوضع.