أكرينجتون ستانلي يعلن تشكيلته لمواجهة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق أكرينجتون ستانلي عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول.

ويسعى الفريق إلى تحقيق مفاجأة كبيرة أمام العملاق الإنجليزي في المباراة التي تُقام اليوم.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: كريلين

خط الدفاع: لوف، أوو، رووسون، والي

خط الوسط: بي. وودز، كومبيني، مارتن

خط الهجوم: والتون، جي. وودز، هانتر



البدلاء:

كيلي، كويل، موني، هندرسون، نولز، باتي، ألفري، كونيلي، أوبراين.

ويدخل أكرينجتون اللقاء بمعنويات مرتفعة، آملًا في استغلال الحماس والإصرار لتقديم أداء قوي أمام فريق ليفربول الذي يُعد أحد أبرز المنافسين في البطولة.