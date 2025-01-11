وزير الشباب يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا

يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية FASU وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU في اجتماعات الاتحاد الدولي بمدينة تورينو الإيطالية، على هامش تنظيم دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية التي يتم افتتاحها بعد غدًا الإثنين 13 يناير.

ويشارك وزير الشباب في اجتماع اللجنة المنظمة مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، وافتتاح دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية للرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة لتعزيز مكانة الرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للاتحادات القارية وتطوير مواردها.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم الرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي، وتعزز مكانتها كقوة مؤثرة في هذا المجال، وذلك من خلال استضافة العديد من الفعاليات الرياضية وتقديم الدعم اللوجستي والفني للاتحادات القارية، لخدمة مصالح الشباب في القارة الإفريقية.

ومن المقرر أن يعرض رئيس الاتحاد الإفريقي تقرير عن أهم الأحداث الرياضية التي نظمها الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الماضية، ومنها تنظيم دورة الألعاب الأفريقية للجامعات FASU GAMES في مدينة لاجوس النيجيرية خلال شهر سبتمبر 2024، و تنظيم بطولة إفريقيا 3X3 لكرة السلة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، واجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي.