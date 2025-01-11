بغياب محمد صلاح.. ليفربول يفتتح مبارياته في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن المدرب أرنى لوت عن تشكيلة فريق ليفربول لمواجهة أكرينجتون ستانلي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت التشكيلة غياب النجم المصري محمد صلاح، حيث فضل المدرب منحه الراحة بعد جدول مزدحم بالمباريات.

تشكيل ليفربول أمام أكرينجتون ستانلي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كاويمهين كيليهير

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، جاريل كوانساه، نجوموا، كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: واتارو إندو، دومينيك سوبوسلاي، تايلر مورتون

خط الهجوم: هارفي إليوت، داروين نونيز، ديوغو جوتا

وستكون مباراة اليوم فرصة للفريق لإثبات جدارته والمضي قدمًا في البطولة، مع توقعات بأن يظهر اللاعبون الشبان مستويات مميزة تحت أنظار الجماهير.