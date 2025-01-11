ads
السبت 11 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بغياب محمد صلاح.. ليفربول يفتتح مبارياته في كأس الاتحاد الإنجليزي

ارني سلوت
ارني سلوت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المدرب أرنى لوت عن تشكيلة فريق ليفربول لمواجهة أكرينجتون ستانلي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي. 

وشهدت التشكيلة غياب النجم المصري محمد صلاح، حيث فضل المدرب منحه الراحة بعد جدول مزدحم بالمباريات.

تشكيل ليفربول أمام أكرينجتون ستانلي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كاويمهين كيليهير
خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، جاريل كوانساه، نجوموا، كوستاس تسيميكاس
خط الوسط: واتارو إندو، دومينيك سوبوسلاي، تايلر مورتون
خط الهجوم: هارفي إليوت، داروين نونيز، ديوغو جوتا 

وستكون مباراة اليوم فرصة للفريق لإثبات جدارته والمضي قدمًا في البطولة، مع توقعات بأن يظهر اللاعبون الشبان مستويات مميزة تحت أنظار الجماهير.

محمد صلاح الاتحاد الإنجليزي الدور الثالث التشكيل تشكيل ليفربول داروين نونيز فريق ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي