وزير الخارجية: اتفقنا على رفض أي تدخل أحادي الجانب في الشؤون الداخلية للصومال

صرح وزير الخارجية بدر عبد العاطي، بأنه تم الاتفاق على إنشاء آلية وزارية لعقد اجتماعات دورية بهدف تعزيز العلاقات بين مصر والصومال وإريتريا.

كما أشار في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الصومالي والإريتري، اليوم السبت، إلى التوافق على ضرورة تنفيذ مخرجات قمة أسمرة التي جمعت قادة الدول الثلاث.

وأكد وزير الخارجية أن أمن البحر الأحمر يعتمد على إرادة الدول المشاطئة له، مبرزًا رفض مصر لأي تواجد عسكري خارجي في المنطقة.

وأوضح أن الدول الثلاث اتفقت على تعزيز التعاون المشترك لدعم وحدة وسيادة الصومال وحكومته، مع التأكيد على رفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للصومال.

وفيما يخص السودان، شدد الوزير على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة السودانية، مؤكدًا التزام مصر التام بسيادة السودان وسلامة أراضيه.