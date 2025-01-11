وزير الصحة يوجه برفع كفاءة الرعاية المركزة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن سلامة المرضى وتعزيز صحتهم تأتي على رأس أولويات العمل، مشيدًا بما تقدمه مستشفى جراحات اليوم الواحد بمركز أشمون من خدمات طبية متميزة، خاصة في جراحات العظام والمفاصل.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها الوزير اليوم بمحافظة المنوفية، برفقة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، حيث وجه الوزير برفع الطاقة الاستيعابية لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى، وتغيير أسرة غرفة الإنعاش القلبي بالكامل لضمان راحة المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن المستشفى يخدم نحو مليون نسمة من مركز أشمون والقرى التابعة له، ويستقبل شهريًا أكثر من 1500 مريض في قسم الطوارئ و83 ألف مريض في العيادات الخارجية، مشيرًا إلى تميز المستشفى في إجراء جراحات إصلاح عيوب الإبصار للأطفال.

وأشار الوزير إلى أهمية توفير الكوادر الطبية اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات، مؤكدًا على الدعم الكامل من المحافظة لتعزيز المنظومة الصحية.

رافق الجولة عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات البرلمانية، من بينهم اللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.