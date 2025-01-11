ضبط 2 طن و500 كيلو ردة خشنة مجهولة المصدر بالشرقية

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الشرقية برئاسة أحمد القواشتي وعبداللطيف النجار وسعيد الشرقاوي للمرور بدائرة فاقوس وأولاد صقر وأسفر المرور عن ضبط 5500 لتر بنزين 80 وسولار بعدد 4 محطات تموين سيارات تم ضبطهم قبل بيعهم بالسوق السوداء وتم تحرير المحاضر الأتية 24701 مركز فاقوس و 9577 ثان فاقوس و 18340 أولاد صقر و18342 أولاد صقر ضد أصحاب المحطات .

كما تم ضبط 25 اسطوانة بوتاجاز منزلية وتم تحرير محضر برقم 22006 ضد مستودع بوتاجاز.

وتحرير محضر برقم 24703 جنح فاقوس ضد صاحب محل أعلاف لضبط 2 طن و500 كيلو ردة خشنة مجهولة المصدر .

والمحضر برقم 24703 جنح فاقوس ضد صاحب مخزن للمواد الغذائية وتم ضبط 2600 كرتونة مقرمشات مجهولة المصدر وبدون فواتير.

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.