"اسأل واستشير" تواصل أنشطتها في التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء

"اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" مبادرة أطلقها مركز بحوث الصحراء بهدف تعزيز التواصل اليومي مع مزارعي التجمعات الزراعية في سيناء.

وفي إطار سعي مركز بحوث الصحراء لدعم التنمية الزراعية المستدامة، وتماشياً مع توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الأنشطة الميدانية وتقديم الدعم التنموي للمزارعين في مناطق التنمية الزراعية بسيناء، أجرى فريق من الباحثين المتخصصين بالمركز جولات ميدانية في تجمعات الحمة، السحيمي، أبو رصاصة، والنثيلة، وقد تم التركيز على متابعة زراعات الفول، القمح، الشعير، وأشجار الزيتون.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المبادرة تهدف إلى تقديم التوصيات الفنية اللازمة في التوقيت المناسب لضمان تحسين الإنتاجية، كما أكد أن المتابعة المستمرة لهذه الزراعات تساهم في تعزيز التنمية الزراعية، ودعم المزارعين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية في المناطق الزراعية بسيناء.

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