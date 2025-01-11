ads
السبت 11 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"اسأل واستشير" تواصل أنشطتها في التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء

جانب من أنشطة حملة
جانب من أنشطة حملة اسأل استشير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

"اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" مبادرة أطلقها مركز بحوث الصحراء بهدف تعزيز التواصل اليومي مع مزارعي التجمعات الزراعية في سيناء.

وفي إطار سعي مركز بحوث الصحراء لدعم التنمية الزراعية المستدامة، وتماشياً مع توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الأنشطة الميدانية وتقديم الدعم التنموي للمزارعين في مناطق التنمية الزراعية بسيناء، أجرى فريق من الباحثين المتخصصين بالمركز جولات ميدانية في تجمعات الحمة، السحيمي، أبو رصاصة، والنثيلة، وقد تم التركيز على متابعة زراعات الفول، القمح، الشعير، وأشجار الزيتون.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المبادرة تهدف إلى تقديم التوصيات الفنية اللازمة في التوقيت المناسب لضمان تحسين الإنتاجية، كما أكد أن المتابعة المستمرة لهذه الزراعات تساهم في تعزيز التنمية الزراعية، ودعم المزارعين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية في المناطق الزراعية بسيناء.

1000144190
1000144190
1000144194
1000144194
1000144178
1000144178
1000144182
1000144182
1000144180
1000144180
1000144184
1000144184
1000144188
1000144188
1000144186
1000144186
1000144192
1000144192
التنمية الزراعية المستدامة التنمية الزراعية بسيناء أشجار الزيتون تقديم الدعم التنموي للمزارعين