وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين عن وحدات الرعاية ببئر العبد للتحقيق.. صور

تفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، يرافقه الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة، عددًا من وحدات الرعاية الأولية بمركز ومدينة بئر العبد.

بدأ الدكتور بدر زيارته بتفقد مراكز الرعاية في الروضة، وسلمانة، ومركز طب الأسرة ببئر العبد، بالإضافة إلى وحدة النجاح.

وأكد الدكتور أسامة، أن الزيارة شملت غرف الاستقبال، والصيدلية، وغرف الأسنان، وغرف الكشف، حيث تم التأكد من توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأمصال، واللقاحات.

وخلال الجولة، وجه الدكتور بدر بإحالة المتغيبين إلى التحقيق.

وأوضح الدكتور أسامة ، أن الزيارات المفاجئة تهدف إلى تحسين الأداء وضمان توافر الخدمات الصحية، مشددًا على توجيهات وكيل الوزارة بأهمية تواجد الطاقم الطبي بشكل مستمر خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

كما قام الدكتور اسامه سالم، وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء، بزيارة مفاجئة إلي وحدات الرعاية الأساسية بمدينة العريش ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة

وأكد الدكتور أسامة إن الجولة التفقدية شملت وحدات الرعاية الأولية في مركز عاطف السادات ، والعبور ، وذلك للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وأثناء المرور قام وكيل المديرية بفحص كفاءة أجهزة مبادرة الاعتلال الكلوي وعمل فحص شخصي بالمبادرة للاطمئنان على كفاءة الأجهزة المستخدمة

وأوضح "وكيل المديرية" أن الجولة جاءت في إطار تكليفات وكيل وزارة الصحة بمتابعة الأداء في المنشآت الصحية بشمال سيناء، وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين