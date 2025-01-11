مصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية الاستعلام عن جثمان شخص مجهول الهوية صدمه قطار، بمنطقة أبو المعاطي دائرة مركز شبين القناطر، ووفاته في الحال للوصول لأهليته والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال شهود العيان بالواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ، باصطدام قطار بشخص مجهول الهوية بمنطقة أبو المعاطى دائرة مركز شبين القناطر، ووفاته في الحال.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين العثور على جثة لشخص به عدة إصابات في أنحاء الجسم، كما تبين أنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد في منطقة أبو المعاطى، صدمه أحد القطارات، ولا توجد مع أي متعلقات شخصية.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى وجار الاستعلام عنه لتسليم جثمانه لذويه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.