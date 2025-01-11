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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تسليم 11 وحدة سكنية مفروشة لخريجي دور الرعاية الاجتماعية بالجيزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن تسليم ١١ وحدة سكنية لعدد من خريجي دور الرعاية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تصل إلى ٦ ملايين جنيه كاملة التشطيب ومزودة بكافة الأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية وعدادات المرافق من مياه الشرب والغاز والكهرباء وذلك بالمجان دون تحميل أبنائنا أي أعباء مالية انطلاقاً من حرص الدولة على تقديم الدعم الاجتماعي لأبناء دور الرعاية . 
وأكد محافظ الجيزة حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم لمؤسسات دور الرعاية الاجتماعية وذلك في إطار التكليفات المستمرة والاهتمام الواسع من القيادة السياسية لدعم ملف أبناء مصر في دور الرعاية وتحسين كافه ظروفهم المعيشية مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش . 
كما أكد محافظ الجيزة علي تقديره الكامل لجهود وزارة التضامن الاجتماعي والسعي المستمر لتحسين حياة أبنائنا وبناتنا الأيتام من النواحي النفسية والاجتماعية .
ومن جانبه أشار إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة إلى أن هناك حزما من المزايا التي تقدمها الوزارة للأبناء من دور الرعاية حيث تقوم الوزارة بدفع المصروفات التعليمية للأبناء والبرامج التدريبية واستخراج بطاقات الرقم القومي واستخراج بطاقات ميزة للشمول المالي، ودعم المطلقات والتحقق من رعاية أبنائهن حتى يتم حمايتهم وعدم تعرضهن لأي شكل من أشكال المخاطر.

الوحدات السكنية تم تسليمها بالمجان دون تحميل أبناءنا خريجي دور الرعاية اي أعباء مالية المحافظ يشيد بدور وزارة التضامن الإجتماعي أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة تسليم ١١ وحدة سكنية لعدد من خريجي دور الرعاية الاجتماعية