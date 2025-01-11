وزير الصحة يتفقد وحدة سبك الأحد بالمنوفية.. صور

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، وحدة «سبك الأحد» وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد المعمل، والصيدلية، كما تأكد من توافر مخزون كاف من ألبان الأطفال، وضمان وصول الألبان العلاجية لمستحقيها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد عيادة المشورة التي تقدم خدمات التثقيف الصحي، في مجال تنظيم الأسرة، والتعريف بوسائل منع الحمل المناسبة، وأهمية الرضاعة الطبيعية، والتوعية بأهمية تقليل معدلات الولادة القيصرية، بالإضافة إلى تقديم الندوات التثقيفية عن كيفية فتح الملفات والتسجيل بالوحدة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على محتوى الندوات التي تقدمها عيادة المشورة، وتأكد من تأثير هذه الندوات في رفع الوعي لدى السيدات، لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول استخدام وسائل تنظيم الحمل، إلى جانب دورها في المتابعة الدورية للمترددين من خلال سجل المتابعة، والزيارات المنزلية، مشددًا على أهمية دور مراكز الرعاية الأساسية في المتابعة الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد عيادة الأسنان، واطلع على أعداد المترددين، موجهًا في هذا الشأن بتكثيف حملات التوعية حول صحة الفم والأسنان في المدارس، والقرى، والمراكز المحيطة، كما أثنى على ندوات التثقيف الصحي المقدمة بالوحدة فيما يتعلق بصحة الفم والأسنان.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع جولته بتفقد عيادات المبادرات الرئاسية، حيث بلغ معدل التردد عليها شهريا، 600 سيدة لمبادرة صحة المرأة، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي 190 مواطنا، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة 78 مواطنا، ومبادرة صحة الأم والجنين 23 حالة، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثى إلى 46 مولودا، كما تفقد عيادة العلاج الطبيعي، حيث يبلغ أعداد المترددين عليها 119 مواطنا، موجهًا بتوفير كافة احتياجات العيادة من أجهزة ومستلزمات.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير استكمل جولته بتفقد وحدة تنمية الأسرة، والمشغل الذي يستهدف تدريب السيدات على أعمال التفصيل والأشغال اليدوية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتمكين الفتيات والسيدات اقتصاديًا، كما وجه الوزير بتشغيل الحضانة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

يذكر أن وحدة «سبك الأحد» على مساحة 1300 متر مربع، وتتكون من 3 طوابق، وتخدم نحو 33 ألف نسمة من سكان مركز أشمون، كما تبلغ أعداد الملفات المفتوحة 7 آلاف و 151 ملفا، وعدد الملفات المفعلة 4 آلاف و630 ملفا.

رافق الوزير خلال الجولة ، محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية ، الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة ، الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، والنواب أحمد الخشن ، عصام ياسين ، حنان يشار، صابر عبد القوي أعضاء مجلس النواب ، والنائب علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ .

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