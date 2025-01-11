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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

داليا مصطفى: الأقصر للسينما الإفريقية من أقوى المهرجانات في مصر وسعيدة بالحضور

الفنانة داليا مصطفى
الفنانة داليا مصطفى
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عبرت الفنانة داليا مصطفى، عن سعادتها لحضور الدورة الـ 14 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية المقام خلال الفترة الحالية في معبد الأقصر، موضحةً أنه مهرجان من أقوى المهرجانات الموجودة في مصر، وأنها سعيدة بكونه مقام في معبد الأقصر والذي يعطي له مكانة وميزة كبرى.

وأشارت خلال تصريحاتها على هامش انطلاق الدورة الـ14 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المُذاعة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه يتم نقل الحدث تلفزيونيًا وإعلاميًا بشكل رائع ولائق وعلى مستوى الحدث، موضحةً أنها تشاهد في المهرجان عدد من الأعمال السينمائية والتي تصفها بأنها «أفلام أكثر من رائعة»، مشددةً على أن الأفلام المشاركة بمسابقات المهرجان هي أفلام جميلة ومميزة.

وتابعت، «أنا مبسوطة إني هستمتع بأكبر قدر من الأفلام، في المهرجان ده بنعرف مجموعة من الزملاء الفنانيين الإفريقيين وهو أمر جميل، بكون سعيد دائمًا بحضور هذا المهرجان المميز».

الفنانة داليا مصطفي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية