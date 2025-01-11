البورصة: مؤشر الشريعة لاقى قبولا واسعا من مختلف قطاعات سوق المال

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إنه تم إطلاق مؤشر الشريعة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة، مؤكدًا أنه لاقى قبول وترحيب واسع من مختلف قطاعات سوق المال، وتم إصدار 3 صناديق تتبع مؤشر الشريعة.

وأكد خلال مؤتمر حصاد عام 2024، في حديثه عن التحديات الرئيسية، أن تحديث نظام التداول الرئيسي جاء على قمة أولويات البورصة، فقد كانت الأولوية القصوى ولازالت الانتهاء من إجراءات التعاقد على نظام تداول حديث وفق أحدث أنظمة التداول على مستوى العالم، وكل ما يتعلق به من أنظمة وبنية تحتية تكنولوجية، والبدء الفعلي في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذا النظام وفق خطة زمنية محددة.

وعن التحديات الأخرى، أشار إلى انخفاض عدد الطروحات والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، ووضع خطة عمل قابلة للتنفيذ والقياس للترويج لجذب شركات لقيد أوراقها المالية بالبورصة.