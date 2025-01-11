أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، أن الجيش السوداني يقترب من مشارف مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.

وفي وقت سابق، نشر نشطاء سودانيون مقاطع فيديو تظهر جنودًا من الجيش السوداني وهم يعلنون سيطرتهم على مدينة الشبارقة الواقعة في ولاية الجزيرة وسط البلاد، بعد يوم من استيلائهم على مدينة الحاج عبد الله، كما يواصل الجيش تقدمه نحو مدينة ود مدني، عاصمة الولاية التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.

وفي الفيديوهات، يظهر الجنود أمام مستشفى الشبارقة وهم يدعون النازحين للعودة إلى منازلهم، بينما يظهر آخرون وهم يحتفلون مع السكان المحليين بالسيطرة على المدينة.

وقد أعلن الجيش السوداني أنه تمكن من السيطرة على عدة مناطق وقرى في محور ولاية الجزيرة، بالإضافة إلى الاستيلاء على معدات حربية ومركبات قتالية تابعة لقوات الدعم السريع.

ووفقًا لمنشور على صفحة المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، فإن "القوات المسلحة، والقوات النظامية، والمستنفرين قد سيطروا على مدن وقرى في محور منطقة الشبارقة شرقي مدينة ود مدني، بالإضافة إلى محاور أخرى بالولاية".