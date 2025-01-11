المخرجة بتول عرفة تنتهي من كليب "جدة" للمطرب محمد المشعل

انتهت المخرجة المصرية بتول عرفة من وضع اللمسات النهائية على كليب "جدة" للمطرب محمد المشعل، حيث قامت بتسليم النسخة الماستر من الكليب لشركة لايف ستايلز ستوديوز للمنتج فهد الزاهد لتعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

قالت المخرجة بتول عرفة، إنها سعيدة بالتعاون مع المنتج فهد الزاهد والمطرب محمد المشعل في أغنية "جدة"، وأنها صورت الكليب على مدار ٤٨ ساعة في جدة البلد منطقة جدة القديمة، وكورنيش البحر والمارينا الجديدة وأشهر شوارع وميادين جدة.

وأضافت المخرجة بتول عرفة أن الأغنية من كلمات محب جدة وألحان ياسر نور وتوزيع محمد عباس، وعبرت بتول عرفة عن سعادتها بنتيجة الكليب والنسخة النهائية من العمل، حيث اجتمعت مع الفنان محمد المشعل و المنتج فهد زاهد في دبي لمشاهدة نسخة فيديو كليب أغنية "جدة"،

ومن جانبه قال المنتج فهد الزاهد، إن أغنية "جدة" لها مكانة كبيرة لديه وأنه يوليها إهتمام خاص لأنها مدينته ولها مكانة عريقة وخصوصية منذ فجر التاريخ، وتتعلق بها قلوب الكثير من المسلمين حول العالم، وأنه حريص على أن يخرج الكليب بمستوى راقي ويليق بمكانة المدينة في قلبه ويعكس جزء كبير من إحساسه بالمدينة وشوارعها التي تأثر بها وسكنت وجدانه منذ طفولته ولا تزال تحتل مكانة كبيرة داخله.

وأبدى الزاهد إعجابه بالكليب ووصفه بالرائع ويستحق تقييم ١١ من ١٠، معتبرا الكليب من أكثر إنتاجات شركة لايف ستايلز ستوديوز تميزاً.

قدمت المخرجة بتول عرفة مع بداية عام ٢٠٢٥، عدد من الكليبات منها كليب "متشرحش" للمطربة سيرا و كليب المطربة شذى حسون، "قلبى اختارك"، وكليب جدة هو ثالث أعمالها في العام الجديد.

قدمت بتول عرفة على مدار مشوارها في تقديم الكليبات ما يقارب 150 كليب غنائي، حيث تعاونت مع العديد من النجوم والنجمات منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر و كارول سماحة و مصطفي قمر و خالد سليم و محمد نور.