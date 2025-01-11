5 أطعمة مفيدة لبناء جسم طفلك.. تعرفي عليها

إن تناول وجبة غذائية صحية يعد من أهم الأهداف لتعزيز نمو طفلك، كما أن تعرض طفلك للإصابة بأمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة ومرض السرطان، يعد أمرا صعب يجب متابعته جيدا في الرعاية الصحية والعلاج والوقاية، بالإضافة إلى تناول طعام صحي خاصة أثناء السنوات الأولى من عمره، والأفضل تناول الكمية المحددة من العناصر الغذائية لموازنة احتياجاتهم من الطاقة والنشاط البدني من أجل البقاء بصحة جيدة والحفاظ على وزن صحي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ونوضح أهم 5 أطعمة مفيدة أساسية يجب إضافتها في الوجبات اليومية وفي النظام الغذائى لطفلك يوميا

منتجات الألبان

يعد مصدر جيد للكالسيوم، فإن منتجات الألبان والجبن والزبادي، لنمو عظام وأسنان طفلك، أيضا غنية بالمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والبروتين والدهون الجيدة وتتمتع بالكثير من الفوائد الصحية المهمة .

البروتين بدون دهون

البروتين هو مصدر البناء لأجسامنا وخاصة الأطفال في بداية النمو، لذلك فإن تناول كمية مناسبة من البروتين مهم لتعزيز صحتهم ، فالبروتين مهم في وجبات الأطفال عامة وخاصة وجبة الإفطار والغداء، ولزيادة يمكن إضافة الزبادي العادي أو اليوناني أو البيض في وجبة الإفطار، وذلك للحفاظ على منح طفلك بالبروتين على مدار اليوم، ويمكن تقديم وجبات خفيفة غنية بالبروتين مثل الحمص وزبدة الجوز واللوز، كما تعد الأسماك والدواجن واللحوم بدون دهون مصادر جيدة للبروتين، كما توفر الأطعمة النباتية مثل البسلة والفاصوليا واللوبيا الألياف للجسم .

الفواكه

تعمل مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الحيوية الموجودة في الفواكه على تحفيز وظائف المناعة والصحة بصورة عامة ، فالحمضيات، مثل البرتقال والفراولة، غنية بفيتامين سي، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد ويقوي جهاز المناعة، كما يوفر التفاح والموز والتوت كمية من العناصر الغذائية، مثل مضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم .

الحبوب الكاملة

مثل حبوب الإفطار والشوفان والشعير وغيرها من الأطعمة المصنوعة من الحبوب، يجب إضافتها إلى وجبات طفلك فهى تمدهم بالطاقة التي يحتاجون إليها بفضل ما تحتويه هذه الأطعمة على عناصر غذائية مفيدة للنمو والتعلم كما تمنحه طاقة مستمرة وشعور بالشبع لوقت أطول.

الخضراوات

تعتبر الخضروات مصدر رائع غني بالفيتامينات والمعادن والألياف والمركبات النباتية المفيدة، حيث أن بعض الخضروات غنية بالبيتا كاروتين والكاروتينات الأخرى التي يغيرها الجسم إلى فيتامين A النشط، مثل الطماطم والبطاطا الحلوة والجزر والقرع، ويعتبر فيتامين A هام للحفاظ على صحة الجلد والعينين، وكذلك لنمو وحماية الجسم، لذلك طفلك على تجربة تناول الفاكهة والخضراوات إذا كان يرفض تناولها، وجهز لطرق مبتكرة لتقديم الفاكهة أو الخضراوات إذا استمر طفلك في رفضها.

أما بالنسبة للأطعمة التي يجب خفض كميتها في النظام الغذائي لطفلك، تشمل الكعك والبسكويت والحلويات واللحوم المصنعة والبيتزا ورقائق البطاطس والوجبات الخفيفة المقلية والآيس كريم والأطعمة المالحة والمشروبات الغازية عموما والمحلاة بالسكر .