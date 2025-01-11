تأييد الحبس عام لخادمة في سرقة مشغولات ذهبية بالنزهة

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة ،بتأييد حكم حبس خادمة عام لسرقة شقة سيدة تعمل لديها .

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف فى المسروقات، بالبيع عن طريق عميلها سيء النية، وأرشدت عنه وتم ضبطه أيضًا والتحقيق معه.

وكان قسم شرطة النزهة، تلقي بلاغًا من ربة منزل تفيد بتعرضها للسرقة وتتهم خادمة لديها بأنها وراء ارتكاب الواقعة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت بسرقة السيدة التي تعمل لديها وأنها قامت بسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن 3 غوايش ذهبية وخاتمين وسلسال ذهب ولاب توب

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

