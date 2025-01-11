260 ألف طالب أدوا أول امتحانات النقل في دمياط

تفقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، صباح اليوم، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2025/2024 وذلك بناء على تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الامتحانية لصفوف النقل.

شملت الجولة زيارة المطبعة السرية بإدارة كفر سعد التعليمية خلال تسليم مظاريف الأسئلة، ثم ترأس غرفة العمليات بنفس الإدارة للأطمئنان علي وصول المظاريف إلى جميع اللجان بالمحافظة.

وأكد "عمارة" أن نحو 260,584 طالب وطالبة بجميع مراحل التعليم العام والتعليم الفني يؤدون الامتحانات في 718 لجنة على مستوى المحافظة.

كما تفقد "وكيل الوزارة" سير الامتحانات في عدة مدارس بكفر سعد، كان منها تفتيش كفر سعد الابتدائية وتفتيش كفر سعد تعليم أساسي وكفر سعد البلد الثانوية المشتركة، مؤكدا على عدم وجود أي معوقات تعيق سير العملية الامتحانية.

وأضاف "عماره" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لم ترصد أي مخالفات، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وطبقًا للمواصفات القياسية.

وشدد "عماره" على أهمية تحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، مطالباً بالالتزام بجميع اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات. كما شدد على ضرورة توفير بيئة هادئة للطلاب داخل اللجان مع منع استخدام الهواتف المحمولة.

