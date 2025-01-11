حاولت الهروب بملاءة سرير.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بأكتوبر

أصيبت طالبة إثر سقوطها من الطابق الثاني أثناء هروبها من والدها لمنعه خروجها، حيث قامت بمحاولة الهروب من النافذة مستخدمة ملاءة سرير وربطها إلا أنها سقطت مصابة بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط طالبة من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طالبة الهروب من شقتها لرفض والدها خروجها، عن طريق النافذة قامت بربط ملاءة سرير ومحاولة النزول من خلالها ولكن انزلقت يداها وسقطت من الطابق الثاني ما أسفر عن إصابتها بارتجاج في المخ، وجرى نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.