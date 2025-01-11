توقعات بسقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة.. البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي.. وخبراء ينصحون بتوخي الحذر أثناء القيادة

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس ليلًا شديد البرودة في أغلب المناطق، مع وصول درجات الحرارة إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتسجل درجات الحرارة الصغرى على بعض المحافظات أقل من 10 درجات مئوية.

أمطار وسيول

توقعت الهيئة، أن تشهد العاصمة القاهرة هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة القادمة، مع نشاط ملحوظ للرياح، موضحة أن مناطق متعددة من الجمهورية بما في ذلك السواحل الشمالية والدلتا، تشهد أمطارًا متفاوتة الشدة، مع استمرار امتدادها نحو القاهرة الكبرى في ساعات المساء، محذرة من احتمال تشكل السيول في المناطق الجبلية والمحافظات المطلة على البحر الأحمر.

شبورة مائية

كما ستشهد بعض المناطق شبورة مائية صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، وقد تكون كثيفة على مناطق وسط سيناء وشمال الصعيد، وتصب درجات الحرارة اليوم في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19.

طقس غدًا الأحد

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد بداية من يوم الأحد القادم ظاهرة شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، وفق حالة الطقس المتوقعة، منوهة إلى أن هذه الشبورة قد تؤثر على درجات الحرارة الرؤية الأفقية، خاصة في الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة

وفقًا لتوقعات الهيئة، فإن الأحوال الجوية ستظل مستقرة بشكل عام طوال الأسبوع، مع عدم وجود أي ظواهر جوية مقلقة أو موجات برد قاسية، مؤكدة أن درجات الحرارة ستظل في مستويات معتدلة، وهو ما يعكس استقرار الطقس في جميع أنحاء الجمهورية.

كما نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد، ووجهت تحذيرًا خاصًا للسائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ظل الشبورة المائية الكثيفة التي قد تقلل من مدى الرؤية على الطرق.



وحذرت الهيئة كذلك من التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة أو الأشجار أثناء تساقط الأمطار، مشيرة إلى أن الأمطار قد تكون مصحوبة برياح شديدة في بعض المناطق.

منخفض جوي

وبدورها، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إضافة إلى كتل هوائية رطبة قادمة من سطح البحر المتوسط.

أمطار خفيفة ومتوسطة

وتابعت "الدكتورة منار"، أن الطقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، مشيرة إلى أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، كما نشهد أمطارًا متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

أجواء شديدة البرودة ليلًا

وأوضحت، أن الأجواء شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء، وبدءًا من الغد سنشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، والصغرى تسجل 10 درجات مئوية.

نصائح للمواطنين

كما نصح الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، المواطنين بضرورة ارتداء المواطنين الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة حالة الطقس يوميًا، حيث تقوم هيئة الأرصاد باستطلاع الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط.

ويستكمل "قطب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن طقس اليوم السبت معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا في أغلب المناطق، مع وصول درجات الحرارة إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى على بعض المحافظات أقل من 10 درجات مئوية، مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة القادمة، مع نشاط ملحوظ للرياح.