نقابة الصحفيين تنظم ندوة حول "نزع الألغام في المنطقة العربية"

تستضيف لجنة الشؤون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، اليوم السبت أسامة القصيبي، مدير عام مشروع "مسام" لنزع الألغام، بالسعودية في حوار مفتوح حول موضوع "نزع الألغام في المنطقة العربية .. بين المخاطر والتنمية".

يُعقد اللقاء ، في الخامسة مساءً، بالقاعة المستديرة في الدور الثالث بمبنى النقابة.

ويتناول تسليط الضوء على التحديات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية جراء الألغام المزروعة في العديد من الدول العربية نتيجة الحروب والصراعات المسلحة، وجهود مشروع "مسام"، الذي يُعد أحد أكبر المشاريع الإنسانية المتخصصة في إزالة الألغام، بالمملكة العربية السعودية ويعرض الاستراتيجيات المتبعة لتخفيف المخاطر الناجمة عن هذه الألغام التي تهدد حياة المدنيين، وتعطل عملية التنمية في تلك المناطق.