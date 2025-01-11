بني سويف تستقبل أعضاء نادي الجزيرة لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية بالمحافظة

استقبلت بني سويف، فوجًا سياحيًا قوامه 40 عضوًا من أعضاء نادي الجزيرة بالقاهرة، ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وتفعيلًا للبروتوكول المُبرم بين إدارة السياحة بالمحافظة وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية.

استقبال 40 من أعضاء نادي الجزيرة في زيارة للمعالم الأثرية والتاريخية

تضمن البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج، والذي أعدته وأشرفت على تنفيذه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم، حيث قام المرشد السياحي بشرح مفصل لتاريخ بناء الهرم والمصاطب المحيطة، وكان في استقبال الفوج رانيا عزت مدير عام السياحة بالمحافظة، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة السياحة

وعقب ذلك توجه الفوج لزيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل الفوج بعض الآباء ورعاة الدير للإطلاع على القيمة التاريخية والدينية للدير

واستكمل الفوج السياحي برنامجه بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش، خاصة وأن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائي يعد هو الأوسع وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب، فيما اختتمت فقرات البرنامج بمشاهد عرض لفرقة الفنون الشعبية بنادي الإدارة المحلية، بجانب مشاهدة معرض للحرف التراثية من قبل إدارة الصناعات الحرفية بمقر النادي

وأشارت مدير السياحة إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتقديم التسهيلات ليستمتع أعضاء الفوج بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية، ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التي تمتلكها بنى سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة.