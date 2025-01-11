كان بيعمل شاي.. وفاة عامل اختناقًا بالغاز في أكتوبر

لقي عامل مصرعه اختناقًا بالغاز عقب حدوث تسرب أثناء إعداده مشروب الشاي داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من طوارئ الصحة بحدوث حالة اختناق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين مصرع عامل اختناقًا بالغاز نتيجة تسرب أثناء إعداده مشروب الشاي إذ غلبه النوم وتسرب الغاز ما أدى إلى اختناقه ووفاته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.