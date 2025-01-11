ads
السبت 11 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كان بيعمل شاي.. وفاة عامل اختناقًا بالغاز في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي عامل مصرعه اختناقًا بالغاز عقب حدوث تسرب أثناء إعداده مشروب الشاي داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من طوارئ الصحة بحدوث حالة اختناق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين مصرع عامل اختناقًا بالغاز نتيجة تسرب أثناء إعداده مشروب الشاي إذ غلبه النوم وتسرب الغاز ما أدى إلى اختناقه ووفاته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تسرب تسرب الغاز الشاي مشروب الشاي شقه سكنية مصرع عامل اختناقا بالغاز أكتوبر الجيزة