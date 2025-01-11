تحرير 9 محاضر مخالفات بمنشآت غذائية والتحفظ على 6 طن ألبان داخل مراكز تجميع ببني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف تقريراً للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بشأن قيام الطب الوقائي بالمديرية بتنفيذ حملة رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية ومراكز تجميع الألبان بمدينة سمسطا، أسفرت عن تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية سارية، علاوة على ضبط نحو 6 طن لبن فرز به حشرات و شوائب،حث تم تحرير 3 محاضر و إرسالها لجهات التحقيق ، فيما تم رصد 3 منشآت تُدار بدون ترخيص، وإخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.

صحة بني سويف:تحرير 9 محاضر مخالفات بمنشآت غذائية والتحفظ على 6 طن ألبان

ياتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من: دكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، دكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، مهدي إسماعيل مراقب "أول اغذية بالمديرية" ، مسعد إبراهيم مراقب أول أغذية ،و مفتشي أغذية:نصير فيلبس ،محمد نادي ،محمد حمدى.