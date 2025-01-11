تجديد حبس مسنة النهضة المتهمة بالاتجار في المواد المخدرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، حبس سيدة مسنة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لقيامها بالاتجار في الأقراص والمواد المخدرة بمنطقة النهضة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط سيدة مسنة بدائرة قسم شرطة السلام ثانٍ، وبحوزتها كمية كبيرة من المواد المخدرة معدة للترويج.

22 زجاجة بداخلها مواد مخدرة

عُثر بحوزة المتهمة على عدد من الأقراص المخدرة و22 زجاجة تحتوي على أنواع مختلفة من المخدرات، والتي كانت تُجهز للتوزيع في منطقة النهضة.

اعترافات المتهمة

وبمواجهة السيدة بالاتهامات المنسوبة إليها، اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.