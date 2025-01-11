ناشطة باكستانية تعرب عن سعادتها للعودة إلى بلادها لحضور قمة حول تعليم الفتيات

قالت الناشطة الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسف، السبت، إنها "متأثرة وسعيدة" بالعودة إلى بلدها لحضور قمة حول تعليم الفتيات.

وقالت لوكالة فرانس برس في إسلام آباد حيث من المقرر أن تعقد اليوم السبت قمة تستمر يومين لممثلي نحو 40 دولة "أنا فخورة ومتأثرة وسعيدة حقا بالعودة إلى باكستان".

لم تعد ملالا يوسف إلى بلدها إلا بضع مرات منذ إجلائها إلى المملكة المتحدة. حيث تعيش الآن.

وأصبحت مدافعة عالمية عن تعليم الفتيات وأصغر فائزة على الإطلاق بجائزة نوبل للسلام، والتي حصلت عليها في عام 2014 عن عمر يناهز 17 عامًا.

ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قمة تعليم الفتيات اليوم السبت، ومن المقرر أن يشارك فيها وزراء وسفراء من 44 دولة، بالإضافة إلى ممثلين من الأمم المتحدة والبنك الدولي.

وستؤكد القمة "التزام المجتمع الإسلامي بتمكين الفتيات من خلال التعليم"، بحسب بيان حكومي.

هناك عشرات الملايين من الفتيات غير ملتحقات بالمدارس في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك بنجلاديش ونيجيريا.

وقالت إسلام آباد إن حكومة طالبان في أفغانستان تلقت دعوة لكنها لم ترد.

يذكر أن أفغانستان، جارة باكستان، هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يسمح فيها للفتيات والنساء بالالتحاق بالمدارس الثانوية أو الجامعة.