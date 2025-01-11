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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

التعليم العالي: قافلة طبية لخدمة 1980 مريضًا بقرية الرهاوي بالجيزة

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
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صرّح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، قافلة طبية إلى قرية الرهاوي التابعة لمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، تحت إشراف الدكتورة نبيلة عبد المقصود، رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبية بالمركز.

ضمت القافلة فريقًا من أطباء المركز المتخصصين في مجالات الأمراض الباطنية، الجلدية، طب الأطفال، النساء والتوليد، أمراض القلب، الرمد، أمراض العضلات، المخ والأعصاب، وطب الفم والأسنان، إلى جانب العيادات المتنقلة المجهزة التابعة للمركز القومي للبحوث، والتي شملت خدمات الفحص الطبي مثل رسم القلب، أمراض النساء والتوليد، وعيادة طب الفم والأسنان.

خلال القافلة، تم فحص وتشخيص المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم مجانًا عبر صيادلة المركز القومي للبحوث. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه القافلة الطبية المتميزة 1980 مريضًا، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

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