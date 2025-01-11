وكيل صحة سوهاج يفاجئ مستشفى طهطا العام بزيارة تفقدية بعد منتصف الليل

السبت 11/يناير/2025 - 12:33 م

قام الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بزيارة مفاجئة بعد منتصف ليل أمس الجمعة، لتفقد سير العمل بمستشفى طهطا العام رافقه خلالها الدكتور عمر عبد الجابر مدير عام الطب العلاجي والدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة والمس هدي جاد مدير إدارة التمريض و د. أحمد حراز عضو المكتب الفني، وحضر أثناء التفقد الدكتور أحمد صابر مدير المستشفى.

وبدأ "دويدار" جولته التي استمرت حتى الثالثة من صباح اليوم السبت بمتابعة سير العمل فى قسم الاستقبال والطوارئ وكافة الغرف بالاستقبال، وكذلك الصيدلية الخاصة بالاستقبال وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالاستقبال، وذلك للوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين على قسم الاستقبال على مدار الساعة . وكذلك الاطلاع على منظومة العنايات والتنسيق للمرضى من خلالها للاطمئنان على النظام وخطوات العمل من خلالها

وكذلك تفقد العناية المركزة وبحضور الدكتور عادل عبدالحميد مدير العنايات بالمستشفى.

وعقد دويدار اجتماعا مصغرا مع إدارة المستشفى وذلك لمناقشة عدد من الأمور الهامة التي من شأنها النهوض بالخدمة الصحية داخل المستشفى وكذلك مراجعة جميع عقود الصيانة المختلفة بالمستشفى و كذلك شدد دويدا علي إدارة المستشفى بتذليل كافة العقبات امام أطباء الإستعانة و توفير بيئة عمل ملائمة لجميع الكوادر الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية أفضل للمواطنين

وشدد دويدار علي تفعيل دور فريق خدمة المواطنين و العلاقات العامة بالمستشفى

ليكونوا حلقة الوصل بين المواطن و المسئولين و تذليل جميع العقبات أمام المواطنين لحصولهم علي خدمة طبية افضل

وحرص دويدار علي مناقشة المرضي المتواجدين لمعرفة مدي رضائهم عن الخدمة و ازالة اي عوائق امام حصولهم عليها فوراً .

وفى ختام الزيارة

أكد دويدار علي أهمية الاستمرارية فى العطاء و التميز وبذل الجهد من أجل تحسين وتطوير العمل بالمستشفى بشكل دائم ، من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين .

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