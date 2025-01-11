مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: المسابقات تضم 65 فيلمًا من 32 دولة

أكدت المخرجة عزة الحسيني، مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ ١٤، أن هذه النسخة من المهرجان تحمل شعار «السينما الإفريقية قمر 14»، موضحة أنه من خلال المهرجان يتم التركيز على صعود السينما المستمر وأنها في تنوير، حيث إن السينما الإفريقية خلال الفترة الحالية تبحث عن الهوية والتطوير.

وأشارت «الحسيني»، خلال تصريحاتها على هامش انطلاق الدورة الـ14 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المُذاعة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن السينما الإفريقية الفترة الحالية أصبح لها مكانة كبيرة في السينما العالمية، وأن هناك اجتذابا وتهافتا كبيرا عليها، قائلة: «احنا بالمناسبة دي اخترنا هذا الشعار».

ونوهت بأنه يتم التركيز عليها وأحدث الإنتاجات بها والتطرق لما تنتجه الدول الإفريقية من أعمال سينمائية، مشددة على أن المهرجان يضم في هذه الدورة 65 فيلمًا في المسابقات والأقسام المختلفة، وأن هناك 32 دولة إفريقية مشاركة في المهرجان، وهو ما يزيد من قيمة هذه الدورة المهمة من المهرجان التي تشهد حضور عدد كبير من الفنانيين والنجوم بكافة فروع السينما.