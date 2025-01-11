إصابات وغيابات بالجملة.. الأهلي يواجه تحديات كبيرة أمام أبيدجان| فيديو

كشف الناقد الرياضي إسلام محمد عن توقعاته بشأن مواجهة النادي الأهلي إمام استاد أبيدجان في العاصمة الإيفوارية أبيدجان؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية المباراة التي تأتي بعد خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وفي مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أثنى إسلام محمد على جودة ملعب أبيدجان، معتبرًا إياه "ملعبًا جيدا يليق بالمباريات الكبيرة"، لكنه أشار إلى أن الأجواء المناخية في كوت ديفوار تختلف تمامًا عن مصر، واصفًا درجة الحرارة والرطوبة بـ"التحدي المألوف" الذي اعتادت عليه الأندية المصرية في إفريقيا.

ورفض تبرير النتائج بالمناخ، معتبرًا أن الحديث عن الرطوبة أو الحرارة "مجرد أعذار"، مؤكدًا أن الأهلي سبق له تحقيق انتصارات في ظروف مشابهة، كما أن تصريحات المدير الفني مارسيل كولر شدد فيها على أن لاعبي الأهلي يمتلكون القدرة على تجاوز الإصابات وتقديم أداء قوي.

وأوضح إسلام محمد، أن فوز الأهلي اليوم سيمنحه النقطة العاشرة، مما سيضعه في وضع مريح انتظارًا لنتائج مباراة شباب بلوزداد وأورلاندو، مضيفًا "أن الأهلي لديه فرصة ذهبية لراحة جمهوره إذا حقق الفوز اليوم، لكنه أيضًا يستطيع التأهل في الجولة الأخيرة حال تعادله اليوم".

وتحدث الناقد عن التحديات التي تواجه الأهلي بسبب الغيابات، مشيرًا إلى أن الفريق يسافر بجناح واحد فقط ومهاجم وحيد هو وسام أبو علي، كما أكد أن هناك غيابات مؤثرة، مثل بيرسي تاو وأشرف داري، ورغم هذه التحديات، الأهلي قادر على تحقيق الفوز بفضل العناصر المتاحة.

حول سوق الانتقالات الشتوية، انتقد إسلام محمد التأخر في حسم صفقات جديدة للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن هذا الملف يشهد "بطئًا غير مبرر"، كما كشف عن اقتراب النادي من التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لكن العائق المالي لا يزال يعطل الصفقة، حيث يسعى الأهلي لتخفيض قيمة الانتقال من 1.7 مليون يورو إلى 1.5 مليون يورو.

فيما يتعلق بالاحتفالات الأخيرة للاعب إمام عاشور، كشف إسلام عن حالة غضب داخل إدارة الأهلي، حيث شدد الكابتن محمود الخطيب على ضرورة الالتزام بالسلوكيات التي تعكس قيم النادي وعدم استفزاز الجمهور.