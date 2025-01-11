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السبت 11 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

109 آلاف و970 طالبا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول في بورسعيد.. صور

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الأول في بورسعيد
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أدى 109970 طالبا وطالبة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم العام الرسمي عربي والرسمي لغات والخاص والتعليم الفني حسب الجداول المعلنة مسبقا. 

امتحانات الفصل الدراسي الأول في بورسعيد

وشدد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، خلال جولته التفقدية للمدارس، لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية ومدى واقعية تنفيذ وتطبيق القرارات والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، على ضرورة عدم اصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته نهائيا سواء للطالب أو للملاحظ داخل حرم اللجنة.

كما أشاد بدقة العمل وانتظام وهدوء اللجان بمدارس محافظة بورسعيد.

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