المشدد 10 سنوات لسائق نقل في قتل خطأ ودهس مواطن بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق نقل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالقتل الخطأ حيث صدم بسيارة نقل مواطن أثناء عبوره الطريق وتسبب في وفاته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج، بلاغًا يفيد وقوع حادث على الطريق العام، ومصرع مواطن، وبالتوجه لمكان الحادث تم الكشف عن اصطدام سيارة نقل بالمجني عليه ولقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن السائق يقود السيارة بسرعة زائدة تسبب في دهس مواطن.

وأسندت النيابة العامة للمتهم “س.ا” سائق تهمة القتل الخطأ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.