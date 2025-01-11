محافظ كفر الشيخ يهنئ البطل عبد الرحمن السعيد

‏هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اللاعب عبد الرحمن السعيد، لفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوي الهمم التي أُقيمت باستاد القاهرة الدولي في 10 يناير 2025، واستمرت على مدار يومين، تمهيدًا لانضمام بعض اللاعبين لمنتخب مصر للكاراتيه، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن فخره واعتزازه بالفوز الذي حققه البطل «عبد الرحمن السعيد» بذهبية بطولة الجمهورية في الكاراتيه لذوي الهمم، مشيدًا بإرادته القوية وعزيمته في المنافسة، مما يعكس الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للرياضيين ذوي الهمم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو تتويج لخطة الدولة المصرية في الاهتمام بالملف الاجتماعي لذوي الهمم ورعاية الموهوبين رياضيًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رعاية أبنائنا الأبطال من ذوي الهمم.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن اللاعب عبد الرحمن السعيد، ابن نادي ناصر بفوه، فاز في مسابقة الكاتا فردي بنين – إعاقة بدنية حركية، لافتًا إلى أن الاتحاد المصري للكاراتيه أقام البطولة تمهيدًا لانضمام المتميزين منها لمنتخب مصر، حيث تألق منتخب مصر لذوي الهمم في بطولة العالم التي أُقيمت في دبي في نوفمبر 2021، حاصلًا على المركز الأول على مستوى العالم، وسيشارك منتخب مصر في بطولة الكاراتيه القادمة في قبرص المقرر إقامتها في 26 أبريل 2025، بمشاركة 42 لاعبًا من الشباب والناشئين.

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