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السبت 11 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

20 يناير محاكمة عاطل في سرقة السيارات بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
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حددت محكمة جنح المرج جلسة 20 يناير الجاري لنظر محاكمة عاطلين بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.
كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من عدد من المواطنين يفيد بتعرض مركباتهم للسرقة بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور شكل رجال المباحث فريق بحث لكشف ملابسات الوقائع.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الجرائم تشكيل عصابي مكون من عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين.

واعترف المتهمان بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بعد تتبعهما خط سير قائدي المركبات، ثم القيام بسرقة سياراتهم وبيعها بأقل الأثمان من أجل التحصل على الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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