الزوجة بين الحياة والموت.. ضبط زوج أنهى حياة حماه وحماته بالدقهلية

أنهى شاب حياة والد زوجته ووالدتها بقرية المعصرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد خلافات مع زوجته تدخل على إثرها والدتها ووالدها ليقوم المتهم بالتخلص منهم طعنًا بسكين، وجرى إيداع الجثامين بمستشفى ميت غمر تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من بعض الأهالي بقرية المعصرة بسماع استغاثات ووجود مشاجرة داخل منزل بشارع السنترال.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين شاب وزوجته تدعى “وفاء عبد العزيز محمد بسيونى” 32 عاما ومصابة بطعنات متفرقة بجميع أجزاء الجسم بسكبن أبيض.

كما عثرت القوات على جثة والد الزوجة ويدعى “عبد العزيز عبد العزيز محمد البسيونى” 60 عامًا، ووالدة الزوجة وتدعى صفاء محمد عباس، 50 عاما، وجميعهم يقيمون قرية المعصرة.

ودلت التحريات إلى وقوع خلافات بين المتهم وزوجته على إثرها تعدى عليها بالضرب وتدخل والدها ووالدتها لفض الخلافات إلا أنه قام باستلال سكين وحاول التخلص منهم جميعا طعنا لينهي حياة والدة الزوجة ووالدها، فيما أصيب الزوجة بطعنات بالغة.

جرى التحفظ على مكان الواقعة بواسطة قوات الأمن، وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وضبط المتهم وإقراره بارتكاب الواقعة.

كما جرى نقل المصابة إلى مستشفى ميت غمر لتلقي العلاج والجثامين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة لحين النقل لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي لانتداب الطبيب الشرعي وتشريح الجثامين.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.