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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اليوم.. انطلاق أولى حلقات بودكاست "هنا التضامن" من قلب العاصمة الإدارية

الدكتور محمد العقبي
الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن
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تنطلق اليوم السبت أولي حلقات بودكاست "هنا التضامن" من قلب العاصمة الإدارية، وهو أول بودكاست حكومي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي.

ويهدف بودكاست "هنا التضامن" إلى مناقشة العديد من القضايا التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، وسيناقش مختلف الموضوعات، ويطرح كافة الأسئلة التي تهم الشارع والمواطنون.

ويعد هذا البودكاست منصة تفاعلية تهدف وزارة التضامن الاجتماعي من خلالها إلى إيصال مختلف الرسائل إلى المواطنين بصورة ميسرة وتعزيز الوعي المجتمعي، والإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات المواطنين بمنتهى الشفافية واستعراض النماذج الناجحة في مختلف البرامج والقضايا التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

ويقدم بودكاست "هنا التضامن" من قلب العاصمة الإدارية الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، ويذاع عبر منصات وزارة التضامن الاجتماعي المتعددة على السوشيال أسبوعيا كل يوم سبت.

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