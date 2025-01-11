احتفالية ضخمة في باريس بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل أم كلثوم.. فيديو

كشف الناقد الفني، أحمد سعد الدين، تفاصيل تنظيم احتفالية ضخمة في باريس بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل أم كلثوم، مؤكدا أن الاحتفالية أقيمت في مسرح الأولمبيا الذي غنت فيه الراحلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الراحلة أم كلثوم الهرم الرابع في الغناء.

وأكد الناقد الفني، أحمد سعد الدين، أنه عندما غنت أم كلثوم في مسرح الأولمبي نفدت كل التذاكر المخصصة للحفل والشوارع المؤدية للمسرح تم غلقها بسبب الإقبال الجماهيري.

وأوضح أن المسرح الذي أقيمت عليه الاحتفالية من أهم مسارح باريس في الموسيقى الأوبرالية والغربية وكونه يحتضن ألحان شرقية لأم كلثوم بمثابة حدث جميل، لافتا إلى أن الأوبرا المصرية شاركت في هذه الاحتفالية والجمهور لن يكون من العرب فقط ولكن من جنسيات مختلفة.

وأردف أن أم كلثوم رغم رحيلها منذ نصف قرن، إلا أن الاعتراف بوجودها على الساحة الغنائية خلال القرن العشرين ليس فقط من الوطن العربي ولكن من فرنسا التي تدعي أنها أصل الثقافة في أوروبا.

