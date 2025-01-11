انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الغربية.. صور

انطلقت بمحافظة الغربية، اليوم السبت، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024 / 2025، والتي تستمر حتى الخميس 23 يناير الجاري على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة.

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد أكد على جاهزية جميع المدارس على مستوى المحافظة لامتحانات الترم الأول، وأن هناك توجيهات، بالمتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية، والمتابعة، والمراحل الثلاث أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتواجد المستمر والدائم لغرف العمليات الرئيسية بديوان المديرية، والفرعية بالإدارات التعليمية العشر، والتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من وصول أوراق الأسئلة لجميع المدارس، بمختلف مراحلها بوقت كاف، وبدء أعمال اللجان في مواعيدها المحددة، وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

كما شدد وكيل الوزارة، على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للملاحظين، والمراقبين، والتصدي لحالات الغش، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية، وضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم المدرسة، والتأكد من أعداد أوراق الأسئلة، ومطابقتها لأعداد الطلاب وفق كشوف المناداة، والتأكد من أوراق الأسئلة الخاصة بطلاب الدمج، ومراعاة توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يذكر أن عدد طلاب المرحلة الابتدائية 432641 طالبا يؤدون الامتحانات في 876 مدرسة، أما المرحلة الإعدادية يؤدي 162327 طالبا الامتحان في 642 مدرسة، في حين يؤدي 102019 طالبا للصفين الأول والثاني الثانوي الامتحان في 153 مدرسة.

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