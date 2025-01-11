في ذكرى ميلاد السيد بدير.. موهبة شاملة بين الكتابة والتمثيل والإخراج

تحل اليوم الموافق ١١ يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل السيد بدير، والذي أثرى الفن برحلة هامة بين الكتابة والإخراج والتمثيل.

دخوله الفن

عشق الفنان السيد بدير الفن منذ صغره، وكان يحب كل ما يرتبط بالعملية الفنية، على مستوى الغناء، الفن الشعبي في القرى والنجوع، وبسبب عشقه للفن، ورغم دراسته للطب البيطري، إلا أنه ترك كل شيء من أجل ممارسة الفن بشكل احترافي.

مناصب ووظائف أخرى

شغل الفنان السيد بدير مناصب إدارية، وكانت أيضاً ترتبط بالفن، حيث عمل كمدير عام بالهيئة العامة للمسرح والسينما، وكان الفن طوال الوقت يشغل حيزا كبيرا من حياته.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان السيد بدير تاريخ فني كبير، وعلى مستوى التأليف والسيناريو والحوار قدم أفلام "ملائكة جهنم، دايما في قلبي، الخمسة جنية، حب في الظلام، حميدو، الأسطى حسن، تاجر الفضائح، أنا وحبيبي، بائعة الخبز، جعلوني مجرماً، الملاك الظالم".